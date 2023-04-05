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11:05, 5 апреля 2023Россия

Российские подростки выдрали карусель, утопили ее в пруду и попали на видео

В Нижегородской области подростки выдрали карусель, утопили ее в пруду и попали на видео

В Нижегородской области два подростка выдрали карусель на новой детской площадке, утопили ее в местном пруду и попали на видеозапись с камер наружного наблюдения. Кадры публикует Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в городе Выкса Нижегородской области. Мальчики 14-15 лет дождались, пока мамы с маленькими детьми разойдутся, и выкорчевали аттракцион.

Сотрудники полиции уже разослали ориентировки по местным школам. По данным канала, родителям российских подростков грозит штраф размером в 50 тысяч рублей.

В конце марта в Ульяновске башенный кран рухнул на детскую площадку. Произошедшее попало на видео.

Евгения Куликова
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