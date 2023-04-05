Власти Ленобласти прокомментировали сообщение о неопознанном объекте в небе

РБК: вице-губернатор Ленобласти Ильин опроверг сообщение о неопознанном объекте в небе

Вице-губернатор по безопасности в Ленинградской области Михаил Ильин опроверг сообщение о появлении неопознанного объекта в небе над Сосновым Бором. Его комментарий приводит РБК в Telegram.

Представитель властей Ленобласти отметил, что информация не соответствует действительности.

До этого Telegram-канал Shot писал, что в регионе объявили сигнал «Режим» из-за обнаруженного в районе Соснового Бора объекта на высоте 10 тысяч метров.

Telegram-канал Mash предполагал, что воздушный шар двигался со стороны Европы.

Сигнал «Режим» подается органами противовоздушной обороны при выявлении воздушного судна-нарушителя, он свидетельствует о требовании прекращения нарушения порядка использования воздушного пространства России.

28 февраля небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрывали из-за неопознанного летающего объекта. Тогда объект был замечен в 160-200 километрах от Северной столицы. Позже в Минобороны России разъяснили, что закрытие неба над Петербургом было связано с учениями.