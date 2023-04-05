Путин обратил внимание на ложь и пропаганду Киева в новых регионах России

Президент Путин заявил о необходимости бороться с пропагандой и ложью Киева в ЛНР и ДНР

Российским властям необходимо бороться с пропагандой и ложью Киева в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время совещания Совбеза. Трансляция мероприятия ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

Как заявил глава государства, распространяемая на этих территориях дезинформация направлена на дестабилизацию ситуации в новых регионах России. По словам Путина, пропаганду на этих территриях распространяет не только Украина, но и Запад.