Мужчина всю ночь простоял на коленях перед офисом отвергшей его возлюбленной

SCMP: отвергнутый житель Китая простоял всю ночь на коленях перед офисом возлюбленной

Житель китайского городского округа Дачжоу, провинция Сычуань, простоял всю ночь на коленях под дождем перед офисом отвергшей его возлюбленной в надежде, что она вернется к нему. Об этом сообщает SCMP.

Мужчина с большим букетом роз в 13:00 28 марта пришел к офису возлюбленной и встал на колени в надежде вернуть ее расположение. Прохожие и местные жители уговаривали мужчину прекратить попытки, но он не сдавался.

Прохожие сообщили о действиях мужчины полицейским. Сотрудники правоохранительных органов тоже попытались убедить китайца покинуть свой пост. «Он сказал, что девушка бросила его несколько дней назад. Он хочет попросить у нее прощения и надеется, что она снова согласится с ним встречаться», — рассказал один из полицейских. Когда стражи порядка попытались увести мужчину, тот сказал: «Это незаконно, стоять здесь на коленях? Если это не нарушает закон, пожалуйста, оставьте меня в покое».

Мужчина простоял на коленях под дождем до 10:00 следующего дня. В общей сложности он провел в таком положении 21 час, после чего ушел. Очевидец по фамилии Ли предположил, что мужчина сдался только тогда, когда холод стал невыносимым. На протяжении всего времени, пока китаец стоял на коленях, его бывшая возлюбленная нигде не появлялась.

Новость о поступке мужчины стала вирусной в китайских соцсетях. «Человек, идущий на такие крайности, ужасен», — написал один из пользователей. «Девушка, держись от него подальше», — посоветовал бывшей возлюбленной мужчины автор еще одного комментария. «Любовь нельзя вымолить», — высказал свое мнение еще один человек.

Ранее сообщалось, что житель американского города Хейгерстаун, штат Мэриленд, подверг свою бывшую возлюбленную киберпреследованию, в результате чего попал под суд. Мужчина позвонил жертве из Западной Вирджинии 815 раз за 48 часов.