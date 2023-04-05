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00:59, 5 апреля 2023Мир

В США арест Трампа процитировали цитатой Лаврентия Берии

Советник Трампа Болтон процитировал Лаврентия Берию, комментируя арест экс-президента

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал обвинения и арест экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Он рассказал, что ему в голову пришла цитата «Был бы человек, а статья найдется», которую приписывают главе НКВД СССР Лаврентию Берии.

Ранее прокуратура Манхэттена раскрыла суть обвинений против Трампа. Опубликованное ведомством обвинительное заключение состоит из 34 пунктов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

Марина Совина
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