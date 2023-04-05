Названа цель визита Макрона в Китай

Политолог Оленченко: Макрон в ходе визита попытается повлиять на отношения Китая и России

В ходе своего визита в Китайскую Народную Республику (КНР) президент Франции Эммануэль Макрон предпримет попытку удержать Китай от тесного сотрудничества с Россией, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» специалист пояснил, что в ЕС намерены убедить Пекин вести себя «по-западному».

«Основной запрос, который позиционируется представителями ЕС, — это намерение удержать Китай от сближения с Россией прежде всего в части украинского конфликта. Макрон говорит, что надо разъяснить Китаю, что ему не стоит поддерживать Россию не только морально, но и не склоняться к материальной, военной поддержке. Вот цель [визита Макрона в КНР], которую формулируют в Евросоюзе», — заявил эксперт.

Макрон будет одним из тех, кто попытается изложить китайской стороне аргументы с целью сделать так, чтобы Китай вел себя "по-западному" по отношению к Украине. Для них особо важно, чтобы Си Цзиньпин позвонил Зеленскому. Этот визит будет в определенной степени шаблонным, и этому шаблону будет следовать и другие европейские политики Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

При этом он отметил, что китайская сторона, скорее всего, выслушает европейскую политику, однако не будет готова к тому, чтобы сменить свой политический курс.

«В Китае понимают, что ЕС для них — это торговый партнер, поэтому они ведут в его отношении сбалансированную политическую линию: не отказываются как от контактов, так и от своих политических взглядов», — добавил Оленченко.

Ранее стало известно, что Макрон прибыл в Китай с государственным визитом, где у него пройдет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщалось, что самолет французского лидера приземлился в китайском аэропорту «Шоуду» во второй половине дня по пекинскому времени. Макрон пробудет в КНР три дня, в ходе визита политик посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун.

