Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 5 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 5 апреля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 5 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

По сообщению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки российские военные уничтожили около 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наиболее серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении СВО — там погибли более 410 украинских военнослужащих и наемников. На купянском направлении российские военные пресекли деятельность пяти диверсионных групп ВСУ.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Кроме живой силы, ВСУ понесли потери и в технике, в том числе авиационной — были уничтожены несколько гаубиц Д-30 и Д-20, самоходная гаубица «Акация», танк, бронированные автомобили и самолет МиГ-29.

Согласно обновленной информации от Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня и 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин назвал рассорившее Россию и США событие
Росгвардейцы сбили автоматным огнем квадрокоптер ВСУ в ЛНР
Появились подробности о гибели упавшей в кипяток трехлетней россиянки
Названа возможная причина ослабления рубля
Названы сроки запуска чартеров из России на пляжный курорт Китая
Православные на Украине написали инструкцию по защите церквей от ПЦУ
Связанную с делом Трампа порноактрису обязали возместить ему судебные издержки
Десятки дельфинов выбросились на берег в Японии
Не знавшая о беременности восьмиклассница из Москвы родила от 20-летнего мужчины
Плохой сон вдвое увеличил риск астмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.