Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 5 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 5 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По сообщению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки российские военные уничтожили около 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наиболее серьезные потери ВСУ понесли на донецком направлении СВО — там погибли более 410 украинских военнослужащих и наемников. На купянском направлении российские военные пресекли деятельность пяти диверсионных групп ВСУ.

Кроме живой силы, ВСУ понесли потери и в технике, в том числе авиационной — были уничтожены несколько гаубиц Д-30 и Д-20, самоходная гаубица «Акация», танк, бронированные автомобили и самолет МиГ-29.

Согласно обновленной информации от Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня и 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.