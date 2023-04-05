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03:32, 5 апреля 2023Мир

В США подсчитали максимально возможное наказание Трампу

Fox News: экс-президенту США Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы

Фото: Jane Rosenberg / Reuters

Телеканал Fox News подсчитал максимально возможное наказание, которое грозит экс-президенту США Дональду Трампу после предъявления обвинений. По информации телеканала, политику может грозить до 136 лет тюрьмы.

При этом журналисты предположили, что фактический приговор будет намного мягче. Отмечается, что согласно законодательству Нью-Йорка фальсификация деловых документов считается проступком. Однако в случае попытки скрыть другое преступление она также считается преступлением с максимальным приговором в четыре года лишения свободы.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура обвинила его в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.

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Марина Совина
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