Медведь покалечил гулявшую с собакой женщину

Mainichi Shimbun: в Японии медведь набросился на 37-летнюю жительницу Хоккайдо

В японской префектуре Хоккайдо медведь напал на женщину, гулявшую с собакой. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

Дикий зверь покалечил 37-летнюю жительницу портового города Кусиро. Японка повстречала хищника около девяти часов утра в субботу, 1 апреля, когда выгуливала питомца. Медведь сразу же набросился на нее и нанес серьезные травмы.

Женщина позвала на помощь проживающего неподалеку родственника, который отвез ее в местную пожарную часть. Оттуда пострадавшую на вертолете доставили в больницу. Она получила раны головы и ноги. По словам медиков, пациентка была в сознании, когда ее привезли, и смогла пообщаться с ними.

Район, где произошло нападение, находится рядом с лесом, рекой и фермами. В последнее время там неоднократно замечали медведей. Администрация Кусиро попросила направить к месту происшествия охотников. Полиция города усилила патрулирование и призвала местных жителей проявлять особую осторожность.

На Хоккайдо обитает популяция японского бурого медведя, которого также называют уссурийским бурым медведем или черным гризли. Этот подвид является одним из самых крупных среди сородичей. Вес медведей с Хоккайдо, по некоторым данным, может достигать 550 килограммов из-за рациона, в который входит большое количество зерновых.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Одиша отбился от медведя с помощью бамбуковой палки. Мужчину атаковал губач, которого называют самым опасным медведем в мире.