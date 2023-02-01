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13:06, 1 февраля 2023Из жизни

Мужчина отбился от самого опасного медведя в мире бамбуковой палкой

Times of India: житель Индии отбился от напавшего на него медведя-губача бамбуковой палкой

Фото: Dana Ward / Unsplash

Житель деревни, располагающейся в районе индийского города Джаджпур, штат Одиша (Орисса), отбился от медведя-губача, напавшего на него по дороге с рынка. Об этом сообщает Times of India.

65-летний Сукадев Махакуда шел с рынка через лес. Неожиданно на него сзади напал губач, который слывет самым опасным медведем в мире. Индиец начал защищаться от зверя бамбуковой палкой. Схватка длилась несколько минут, затем медведь ослабил хватку, и Махакуде удалось сбежать.

В результате произошедшего мужчина получил травмы спины и ноги. Он проходит лечение в клинике города Сукинда.

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Жители села рассказали, что пребывают в постоянном страхе из-за участившихся нападений медведей. Местные власти, по их мнению, не принимают достаточных мер для защиты людей от диких животных.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападений губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, пострадали в результате нападения медведя-губача в деревне в индийском округе Панчмахал, штат Гуджарат. Кроме того, хищник травмировал вола.

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Алиса Дмитриева
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