В смартфонах появится больше оперативной памяти

PhoneArena: смартфоны Samsung Galaxy S24 получат минимум 12 гигабайт оперативной памяти

Производители смартфонов намерены заметно увеличить минимальный объем оперативной памяти в устройствах. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа сослались на источник, который рассказал, что флагманы Samsung Galaxy S24, выход которых запланирован на начало 2024 года, получат минимум 12 гигабайт оперативной памяти. Вероятно, другие производители телефон также увеличат запас памяти в своих девайсах.

По информации источника, Galaxy S24 будет иметь в базовой версии 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Топовые версии должны получить 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти. Для сравнения, телефоны серии Galaxy S23 появились на рынке минимум с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Журналисты отметили, что другие компании, занимающиеся выпуском смартфонов, должны последовать примеру Samsung. Судя по всему, тренд вряд ли распространится на Apple — так, актуальный флагман бренда iPhone 14 Pro Max имеет всего 6 гигабайт оперативной памяти.

Ранее журналисты CNBC рассказали, что в США выросла популярность кнопочных телефонов и смартфонов без доступа к интернету. По словам опрошенных телеканалом экспертов, это вызвано желанием потребителей сэкономить и снизить зависимость от социальных сетей.