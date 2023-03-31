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15:24, 31 марта 2023Наука и техника

Объяснена популярность кнопочных телефонов среди молодежи

CNBC: в США представители поколения Z стали чаще покупать кнопочные телефоны

Фото: Kyrien / Shutterstock / Fotodom

В США выросла популярность кнопочных телефонов и смартфонов без доступа к интернету. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Журналисты медиа обратили внимание, что в 2022 году кнопочные телефоны стали снова популярны среди американских потребителей. По словам опрошенных телеканалом специалистов, представители поколения Z стали чаще покупать дешевые и простые устройства.

Ситуацию объяснил создатель Reddit-сообщества r/dumbphones Хосе Брионес, который увлекается изучением смартфонов с базовыми функциями. По его словам, американская молодежь устала от обилия технологий и признала свою зависимость от соцсетей и новых гаджетов. «Они не знают, что происходит с их психическим здоровьем, и пытаются сократить расходы», — подчеркнул Брионес.

Кроме классических кнопочных телефонов пользователи стали чаще обращать внимание на девайсы, имеющие базовые смарт-функции. Создатель бренда Light Джо Холлиер, который выпускает аппараты с черно-белым экраном E Ink, заметил, что люди стали задумываться о сознательном потреблении информации.

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Журналисты CNBC отметили, что обычно кнопочные телефоны оказываются востребованными в развивающихся странах. По данным Counterpoint Research, в 2022 году 80 процентов продаж телефонов приходилось на страны Ближнего Востока, Африки и Индии.

Ранее журналисты Financial Times заявили, что молодые люди чаще предпочитают iPhone, так как выбирают более современные способы коммуникации. Представители поколения Z пользуются мессенджерами и редко общаются через голосовую связь и SMS.

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Андрей Ставицкий
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