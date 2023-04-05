В США показали новую ракету большой дальности

The Drive: в США показали макет новой противокорабельной ракеты большой дальности

Американская компания Northrop Grumman представила концепт скоростной противокорабельной ракеты большой дальности. Макет боеприпаса показали на конференции Sea-Air-Space, пишет The Drive.

Представитель компании сообщил, что перспективную ракету, которую разработали на основе прошлых проектов Northrop Grumman, можно запускать с воздушных, наземных и морских платформ.

Боеприпас получил воздухозаборник, который может говорить о наличии прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД). Эти силовые установки неэффективны на низких скоростях, поэтому их дополняют ракетным ускорителем. «ПВРД обычно ассоциируются с конструкциями, способными развивать гиперзвуковые или, по крайней мере, высокие сверхзвуковые скорости. Гиперзвуковая скорость обычно определяется как любая, превышающая пять чисел Маха», — пишет издание.

Также авторы предположили, что боеприпас получит комбинированную систему наведения с инерциально-спутниковым модулем и головкой самонаведения.

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Испытания представляли собой второй запуск прототипа.