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19:36, 5 апреля 2023Бывший СССР

Лидера молдавской оппозиции вызвали в прокуратуру за слова о провокации в ПМР

Вице-председательница партии «Шор» Таубер получила повестку в прокуратуру и СИБ

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер заявила, что ее вызвали в прокуратуру за слова о провокации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-председательница партии получила повестки из отдела прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам и из Службы информации и безопасности (СИБ). Поводом для этого послужили ее заявления о якобы готовящейся Кишиневом военной провокации у границ с ПМР.

«Конечно, пойду ко всем, куда меня пригласили. Мы открыты и сотрудничаем со всеми государственными структурами, в первую очередь, чтобы в стране были мир и спокойствие», — высказалась Таубер, добавив, что другие политики за подобные высказывания не получают повестки в прокуратуру.

Ранее пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Виолина Морару заявила, что ведомство проанализирует заявление оппозиции о возможных провокациях в Приднестровье. Таубер, ссылаясь на информацию разведки, обвинила президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана в подготовке военной провокации рядом с Приднестровьем.

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Варвара Кошечкина
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