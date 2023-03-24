Генпрокуратура Молдавии проверит заявления о провокациях в Приднестровье

Генпрокуратура Молдавии проверит заявления о подготовке провокации в Приднестровье

Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Виолина Морару заявила, что ведомство проанализирует заявление оппозиции о возможных провокациях в Приднестровье. Ее слова приводит PublikaMD.

«Заявление будет изучено, чтобы убедиться, что оно не нарушает правовые нормы», — заявила она журналистам, отметив, что позже Генпрокуратура объявит о принятом решении по результатам проверки.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана в подготовке военной провокации рядом с Приднестровьем.

Власти Молдавии подобные заявления опровергли. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ назвал их ложными, призванными посеять страх и раскол в обществе.