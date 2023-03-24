Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:28, 24 марта 2023Бывший СССР

Генпрокуратура Молдавии проверит заявления о провокациях в Приднестровье

Генпрокуратура Молдавии проверит заявления о подготовке провокации в Приднестровье

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Виолина Морару заявила, что ведомство проанализирует заявление оппозиции о возможных провокациях в Приднестровье. Ее слова приводит PublikaMD.

«Заявление будет изучено, чтобы убедиться, что оно не нарушает правовые нормы», — заявила она журналистам, отметив, что позже Генпрокуратура объявит о принятом решении по результатам проверки.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана в подготовке военной провокации рядом с Приднестровьем.

Власти Молдавии подобные заявления опровергли. Пресс-секретарь правительства Даниел Водэ назвал их ложными, призванными посеять страх и раскол в обществе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили Запад в подталкивании Киева к контрнаступлению
Норвежскому поставщику оружия перестало хватать энергии из-за TikTok
Ученые пообещали полярное сияние в небе над Москвой
Минспорта Украины прокомментировало возвращение россиян на турниры
Злодейка из «Женщины-Халка» сравнила свою сексуальную жизнь с «Голодными играми»
Россиянка плюнула в Вечный огонь и попала под следствие
Возле ТЭЦ-20 в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
Польские шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг к зданию ЕС
Бывшего сотрудника МВД осудили на семь лет за пьяное смертельное ДТП
Певица Alyona Poli рассказала о трудностях своей творческой карьеры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.