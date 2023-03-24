Власти Молдавии опровергли заявление о подготовке провокации в Приднестровье

Власти Молдавии обвинили оппозицию во лжи о подготовке провокации в Приднестровье

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ опроверг заявление лидера оппозиции Марины Таубер о подготовке провокации в Приднестровье. Об этом Водэ написал в Telegram.

«Заявления госпожи Таубер – это ложь и часть постоянного дискурса, призванного посеять страх и раскол в обществе. Госпожа Таубер пытается скрыть от спонсоров полный провал оплаченных протестов», — заявил представитель молдавских властей.

Он также добавил, что государственные органы работают над предотвращением провокаций и держат ситуацию под контролем.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра страны Дорина Речана в подготовке военной провокации рядом с Приднестровьем.

Она заявила, что в Румынию отправили десять тысяч униформ молдавской армии, а власти Молдавии хотят участия международного контингента в военных действиях на территории республики.