На Украине бывшего главу «Антонова» заподозрили в халатности из-за утраты самолета «Мрия»

Генеральная прокуратура Украины заподозрила в халатности бывшего главу предприятия «Антонов» из-за утраты самолета «Мрия» в феврале 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-канале главы ведомства.

По данным следствия, руководитель предприятия выполнял свои обязанности ненадлежащим образом, в результате чего самолет «Мрия» не был своевременно вывезен из аэродрома «Гостомель», говорится в сообщении.

Обвиняемому также предъявили подозрения в «препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома».

Ранее генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения в сотрудничестве с Россией владелице херсонской телерадиокомпании.

В марте украинское ведомство обвинило врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационизме.