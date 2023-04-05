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11:19, 5 апреля 2023Мир

Польша из-за Украины начнет скупать зерно за госсчет

Минсельхоз Польши за госсчет начнет скупать зерно из-за его наплыва из Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство сельского хозяйства Польши начнет за государственный счет скупать зерно из-за его наплыва из Украины на рынке, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Хенрик Ковальчик. Его цитирует РИА Новости.

«Скупка будет запущена сразу после Рождества», — сказал он, отметив, что ради этого польское правительство уже выделило 600 миллионов злотых (порядка 140 миллионов долларов).

Министр добавил, что власти Польши теперь позволят строить зернохранилища без получения на это надлежащего разрешения. «Решение о строительстве зернохранилищ и складов без разрешений на строительство уже принято правительством», — подчеркнул Ковальчик.

Ранее стало известно, что наплыв зерна с Украины вызвал недовольство в странах Европы. Приток украинского продовольствия вызвал снижение цен на зерновые в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии. Из-за этого фермеры столкнулись с финансовыми проблемами.

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал Европейский союз ограничить ввоз украинского зерна в Польшу. По словам премьера, он вместе с лидерами нескольких граничащих с Украиной стран написал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять срочные меры.

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Глеб Бажуткин
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