Казахстан отреагировал на решение МУС об «аресте» Путина

Замглавы МИД Казахстана Конуспаев: республика не подписывала Римский статут МУС

Действие Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не распространяется на Казахстан, потому что республика не подписывала документ. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД страны Ермухамбет Конуспаев.

Таким образом он отреагировал на выдачу МУС ордера на «арест» российского лидера Владимира Путина. Конуспаев отметил, что Казахстан не видит никаких препятствий для организаций визитов российского руководства на фоне этого решения. «На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям», — сказал он.

По словам замглавы МИД Казахстана, если на высшем уровне будет принято решение об организации визитов, то, «естественно, мы будем продолжать работать».

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а его решения считает ничтожными.