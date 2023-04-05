Появились подробности о неопознанном объекте в небе над Ленобластью

Замеченный в небе над Сосновым Бором неопознанный объект не имеет двигателей

Замеченный в небе над городом Сосновый Бор в Ленобласти неопознанный объект не является ни дроном, ни самолетом. За ним ведут наблюдение военные. Подробностями поделился в разговоре с ТАСС источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, объект движется со скоростью ветра, что дает основания указать, что он не имеет двигателя. Следовательно, это не дрон и не самолет, поэтому в регионе не вводят сигнал «Режим». Этот сигнал подается органами противовоздушной обороны при выявлении воздушного судна-нарушителя, он свидетельствует о требовании прекращения нарушения порядка использования воздушного пространства России.

«Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости», — уточнил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

Ранее вице-губернатор по безопасности в Ленинградской области Михаил Ильин опроверг сообщение о появлении неопознанного объекта в небе над Сосновым Бором. Telegram-канал Shot утверждает, что, предположительно, малоразмерный шар движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 тысяч метров.