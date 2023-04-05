Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 5 апреля 2023Россия

Появились подробности о неопознанном объекте в небе над Ленобластью

Замеченный в небе над Сосновым Бором неопознанный объект не имеет двигателей

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Замеченный в небе над городом Сосновый Бор в Ленобласти неопознанный объект не является ни дроном, ни самолетом. За ним ведут наблюдение военные. Подробностями поделился в разговоре с ТАСС источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, объект движется со скоростью ветра, что дает основания указать, что он не имеет двигателя. Следовательно, это не дрон и не самолет, поэтому в регионе не вводят сигнал «Режим». Этот сигнал подается органами противовоздушной обороны при выявлении воздушного судна-нарушителя, он свидетельствует о требовании прекращения нарушения порядка использования воздушного пространства России.

«Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости», — уточнил источник в силовых структурах, знакомый с ситуацией.

Ранее вице-губернатор по безопасности в Ленинградской области Михаил Ильин опроверг сообщение о появлении неопознанного объекта в небе над Сосновым Бором. Telegram-канал Shot утверждает, что, предположительно, малоразмерный шар движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 тысяч метров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова посла Китая о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина
Косметолог раскрыла способ избежать появления «усов» при инъекции филлеров
Путин освободил от должности еще одного замглавы МЧС
Три поселка в граничащем с Украиной регионе оказались обесточены из-за обстрела
Правительство Финляндии завершило процесс вступления страны в НАТО
Начальника отдела таможни в Калининграде задержали по делу о пытках
В Москве задержали организатора массовых драк и его сообщников из Средней Азии
Глюкоза перенесла две операции из-за ошибки итальянских врачей
Президента Литвы обвинили в членстве в КПСС
Сенатор Совфеда перепутала ЛДПР с ЛГБТ и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.