Стали известны подробности предстоящей встречи глав МИД России и Турции

Глава МИД Лавров обсудит с турецким коллегой строительство АЭС «Аккую» и «Турецкий поток»

Стали известны подробности предстоящей встречи глав МИД России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В заявлении МИД РФ сказано, что главы ведомств обсудят совместную работу по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС «Аккую» и эксплуатация газопровода «Турецкий поток». Кроме того, на конец апреля запланирована церемония доставки ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую».

Отмечается, что в ходе переговоров министры сконцентрируются на рассмотрении путей наращивания двусторонних торгово-экономических связей и взаимодействия в сфере энергетики. Кроме того, они затронут тему обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции.

Ранее турецкие власти предупредили Россию и Запад о рисках ядерной войны. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре и заявил о высокой вероятности такого сценария при росте напряжения в регионе.

