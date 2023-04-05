Глава парламента Крыма Константинов заявил, что после СВО Украина «разлетится на осколки»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов описал судьбу Украины после завершения специальной военной операции (СВО) фразой «разлетится на осколки». Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Константинова, по итогам спецоперации перед Россией предстанет территория со сложным народом и неопределенным будущим. «Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — сказал он.

По мнению главы крымского парламента, русскоязычные территории перейдут под контроль Москвы. Он считает, что это даст России гарантию безопасности, но подчеркнул, что некоторые регионы будет стараться удержать за собой Запад, для которого Украина превратится «во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями».

Константинов также подчеркнул, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние. «Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое», — сказал политик, заключив, что Запад относится к Киеву с колониальным цинизмом.

