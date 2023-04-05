Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 5 апреля 2023Россия

В Крыму описали судьбу Украины после спецоперации фразой «разлетится на осколки»

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что после СВО Украина «разлетится на осколки»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава парламента Крыма Владимир Константинов описал судьбу Украины после завершения специальной военной операции (СВО) фразой «разлетится на осколки». Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

По словам Константинова, по итогам спецоперации перед Россией предстанет территория со сложным народом и неопределенным будущим. «Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно», — сказал он.

По мнению главы крымского парламента, русскоязычные территории перейдут под контроль Москвы. Он считает, что это даст России гарантию безопасности, но подчеркнул, что некоторые регионы будет стараться удержать за собой Запад, для которого Украина превратится «во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями».

Константинов также подчеркнул, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние. «Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое», — сказал политик, заключив, что Запад относится к Киеву с колониальным цинизмом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
Избивший солдата офицер ВСУ предстанет перед судом
Автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком в Петербурге
Главу российского сельского поселения нашли мертвым в квартире
Артемий Лебедев пожаловался на нежелание украинских адвокатов работать с ним
Франция потратит сотни миллиардов евро на разработку боевых БПЛА
Украина обсудила строительство ЛЭП между Ровенской АЭС и польским Хелмом
Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за дачу взяток
Газпром возобновил прокачку по «Силе Сибири»
Женщина на автомобиле застала мужа с любовницей и сбила их во время поцелуя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.