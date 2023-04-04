Глава СВР рассказал о заинтересованности Польши в разгроме Украины

Директор СВР РФ Нарышкин: Польша заинтересована в разгроме Украины в ходе российской СВО

Польша заинтересована в разгроме Украины в ходе проводимой Россией специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его цитирует газета «Известия».

«Руководство Польши не может отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины. Польша заинтересована в крахе Украины», — сказал глава разведки на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Нарышкин также указал, что страны Запада пытаются оказать давление на Тбилиси, чтобы Грузия вступила в войну с Россией на стороне Украины, открыв «второй фронт».

Ранее Нарышкин назвал украинцев нормальными людьми, ставшими жертвами агрессивной политики НАТО. «Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», — сказал он.

До этого Нарышкин заявил о решимости Соединенных Штатов и их союзников воевать «до последнего украинца». Так он объяснил то, что объемы и номенклатура поставляемой Украине военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, расширяется.