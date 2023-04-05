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13:08, 5 апреля 2023Культура

Пьяный актер из сериала «Мажор» Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева

Актер из сериала «Мажор» Остап Ступка устроил ДТП в Киеве, находясь в нетрезвом виде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинский актер Остап Ступка, известный по ролям в сериале «Мажор» и фильме «Тарас Бульба», устроил ДТП в центре Киева, находясь в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, авария произошла поздно вечером 4 апреля. Артист за рулем своего автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился мужчина. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован, а Ступку задержали на месте ДТП.

После обследования выяснилось, что уровень алкоголя в организме актера составил 1,62 промилле. В отношении артиста завели уголовное дело, ему грозит до трех лет тюремного заключения, а также лишение водительских прав.

В фильмографии Остапа Ступки более 50 проектов, среди которых есть «Мажор», «Тарас Бульба», «Матч», «Мы из будущего 2» и другие фильмы и сериалы.

В марте стало известно, что российский актер Михаил Тарабукин, наиболее известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Бандитский Петербург», предстанет перед судом из-за подозрения в езде в нетрезвом виде.

Ранее российский рэпер Элвин Грей также попал в аварию в ходе съемок клипа.

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Анастасия Астахова
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