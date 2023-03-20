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16:37, 20 марта 2023Культура

Звезда сериала «Кухня» предстанет перед судом по подозрению в пьяной езде

Звезда сериала «Кухня» Тарабукин предстанет перед судом по подозрению в пьяной езде

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский актер Михаил Тарабукин, наиболее известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Бандитский Петербург», предстанет перед судом по подозрению в езде в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным издания, инцидент произошел 20 января этого года в Подмосковье. Ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился артист. Полицейские заметили у Тарабукина признаки алкогольного опьянения: от актера пахло спиртным, его речь была нечеткой, а походка — неустойчивой.

Звезда «Кухни» отказался от медицинского освидетельствования и дачи показаний, а также не стал подписывать протокол, из-за чего дело было передано в суд.

«Актер "Бандитского Петербурга" объяснит мировому судье Петербурга отказ от освидетельствования. Дело пришло по подведомственности от мирового судьи судебного участка № 348 Мытищинского района Московской области», — заявили в пресс-службе.

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Анастасия Астахова
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