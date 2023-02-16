Сестра погибшей в ДТП назвала несправедливым снятие обвинения с Анны Большовой

Сестра погибшей в ДТП женщины назвала несправедливым снятие обвинения с актрисы Большовой

Сестра погибшей в ДТП в Калужской области женщины назвала несправедливым решение о снятии обвинений с российской актрисы Анны Большовой. Об этом она сообщила в беседе с каналом «360».

«Хотите услышать мое мнение — справедливо это или не справедливо? Нет, не справедливо», — заявила родственница погибшей 31-летней Олеси Борисенко.

Ранее стало известно, что следователь МВД снял обвинения с Анны Большовой, совершившей смертельный наезд на Борисенко в Калужской области. В гибели женщины обвинили ее сожителя, который оставил потерпевшую на обочине дороги. Ему инкриминируется оставление человека в опасности.

По версии следствия, 14 октября 2022 года мужчина вез домой Борисенко, но по дороге высадил ее из машины. После чего Большова за рулем своего автомобиля сбила женщину. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию, однако пострадавшая скончалась до приезда врачей. В организме Борисенко обнаружили алкоголь.