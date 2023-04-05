Полная блогерша примерила откровенный наряд и восхитила подписчиков

Полная TikTok-блогерша с рыжими волосами примерила платье с обшитым стразами корсетом

Полная блогерша (имя и фамилия неизвестны) примерила откровенный наряд и восхитила подписчиков. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @miss.deadly.red примерила наряд, состоящий из черного корсета, который обшит стразами и частично обнажает ее пышную грудь. При этом сверху изделие дополняет черная сетчатая юбка с узорами в виде звезд и луны.

Кроме того, пользовательница сети продемонстрировала длинную накидку из того же материала. Свой образ девушка дополнила укладкой на рыжих волосах и макияжем в нюдовых оттенках. «Я почувствовала, что это платье заслуживает отдельного видео», — подписала ролик юзерша.

Зрители оценили образ блогерши в комментариях под постом. «Вау, этот наряд просто потрясающий», «Выглядите совершенно сногсшибательно», «Вы божественны», «Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», — написали они.

В марте в сети восхитились видео полной блогерши в нижнем белье. В размещенном ролике юзерша надела нижнее белье, состоящее из розового кружева и белой сетки. Свой образ она дополнила поясом для чулок из тех же материалов, а также очками с прозрачными стеклами.