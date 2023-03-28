В сети восхитились видео полной блогерши в нижнем белье

Полная блогерша Сел показала тело в розовом нижнем белье из сетки

Полная блогерша Сел (фамилия неизвестна) показала тело в откровенных нарядах и восхитила подписчиков в сети. Соответствующее видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Сначала инфлюэнсерша с ником theequeenselin предстала перед зрителями в бикини изумрудного оттенка, а также белой хлопковой рубашке, которая была полностью расстегнута. При этом на кадрах видно, что на теле девушки присутствуют многочисленные жировые складки в области груди, живота и подбородка.

Затем в размещенном ролике юзерша надела нижнее белье, состоящее из розового кружева и белой сетки. Свой образ Сел дополнила поясом для чулок из тех же материалов, а также очками с прозрачными стеклами. «Белье предназначено абсолютно для всех», — подписала она публикацию.

Зрители оценили внешний вид героини публикации в комментариях под постом. «Все тела прекрасны!», «Вы восхитительны!», «Сказочная девушка», — написали они.

Ранее в марте полная блогерша также продемонстрировала откровенный наряд на камеру и восхитила подписчиков. На размещенных кадрах инфлюэнсерша Никки Гарза примерила кожаный образ, состоящий из бюстгальтера, перчаток и трусов. Юзерша дополнила нижнее белье платком на шее и ремнем на талии.