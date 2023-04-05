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НХЛ - регулярный чемпионат
09:24, 5 апреля 2023Спорт

«Вашингтон» Овечкина лишился шансов выйти в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» Овечкина впервые с 2014 года лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» лишился шансов на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это стало известно после того, как «Флорида Пантерс» обыграла «Баффало Сейбрс» со счетом 2:1. Столичный клуб не сможет набрать нужного количества очков, чтобы попасть в матчи на вылет. «Вашингтон» впервые с 2014 года не сыграет в плей-офф.

В составе «Вашингтона» выступают российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Александр Алексеев. Форварды вместе с командой выигрывали Кубок Стэнли в 2018-м.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 14 апреля. Серия плей-офф начнется 18 апреля. Гарантировали участие в ней «Каролина Харрикейнс», «Нью-Джерси Дэвилс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюинc», «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Восточной конференции, а также «Даллас Старс», «Миннесота Уайлд», действующий обладатель Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс», «Лос-Анджелес Кингс», «Эдмонтон Ойлерс» в Западной конференции.

Дарья Коршунова
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