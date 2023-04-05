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12:37, 5 апреля 2023Россия

В Кремле допустили отдельную встречу глав новых регионов с Путиным

Песков допустил отдельную встречу глав новых регионов с Путиным после заседания Совбеза

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности, которое состоится в среду, 5 апреля, может провести отдельную встречу с главами новых регионов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Будет выступление президента, будет еще доклад [вице-премьера России Марата] Хуснуллина. Потом мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельную встречу с главой государства», — анонсировал Песков.

Ранее заседание Совбеза анонсировал Песков, уточнив, что с докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. На заседании Совбеза планируют рассмотреть вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, сообщал пресс-секретарь главы государства.

Впоследствии стало известно, что в Кремль пригласили глав новых регионов. В Москву прибудут врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и Запорожской области Евгений Балицкий.

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Анастасия Шейкина
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