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22:28, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о разработке Украиной и НАТО плана по вторжению в Россию

American Conservative: Украина и НАТО разрабатывают совместный план по вторжению в Крым

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО. Об этом заявил обозреватель Брэдли Девлин в своей статье для American Conservative.

По его словам, украинские власти публично заявляют о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое Североатлантическим альянсом, для попытки захватить Крым. «Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — заявил он.

На фоне вступления Финляндии в НАТО власти Украины воодушевлены тем, что НАТО альянс все больше стремится к расширению на заднем дворе у России, пишет автор статьи. Он считает, что данные события могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.

При этом Девлин считает планы украинского лидера по Крыму безумные и нереалистичные. Он отметил, что Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям американских властей, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о новом плане Киева захватить Крым за 5-7 месяцев. По словам Гагина, эшелонированная российская оборона не позволит украинской армии осуществить план по захвату полуострова.

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Марина Совина
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