Модель Анастасия Решетова возмутилась методикой проведения нитевого лифтинга в Таиланде

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова описала популярную женскую процедуру в Таиланде словами «стало страшно». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

27-летняя манекенщица поделилась с подписчиками тремя видео, на которых девушкам проводят сеанс нитевого лифтинга (подтяжка лица с помощью рассасывающихся нитей — прим. «Ленты.ру»). По словам знаменитости, данные ролики принадлежат одной клинике в Таиланде. «И стало страшно, на что только не идут девушки ради навязанных стандартов красоты», — заявила она.

При этом Решетова отметила, что она ничего не имеет против косметологических процедур, когда применяются одобренные техники и сертифицированные препараты. Однако в данном случае подобная методика может привести к фиброзам. «Здесь, как я поняла, применяют лифтинг нитями — это более дешевая и быстрая замена пластической операции. Но, во-первых, взгляните на сами нити. Что-то, похожее на проволоку. Во-вторых, на технику — это просто катастрофа», — возмутилась она.

Ранее Решетова раскрыла способы, с помощью которых можно избавиться от отеков. В первую очередь знаменитость напомнила о важности качественного сна. Кроме того, манекенщица порекомендовала в борьбе с отеками не есть соленую пищу, а также перестать потреблять молочные продукты и углеводы по вечерам.