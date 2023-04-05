В России пятилетний ребенок подавился сухариками и умер

В Тульской области пятилетний ребенок умер, подавившись сухариками

В Тульской области пятилетний мальчик умер, подавившись сухариками. Об этом сообщает агентство «Тульская пресса» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сухарики попали в дыхательные пути мальчика, уточняют «Тульские новости». Тело ребенка обнаружила его мать, добавляет портал «Провинция.ру». Родители мальчика сразу же обратились за медицинской помощью, но реанимировать его не удалось.

В региональном главке СК России сообщили о проведении проверки по факту гибели ребенка. Местные СМИ утверждают, что мальчик воспитывался в благополучной семье.

В феврале в Омской области погибла участница соревнования по поеданию блинов на скорость. Сообщалось, что она подавилась во время масленичного конкурса. Однако результаты вскрытия не подтвердили смерть женщины от асфиксии.

