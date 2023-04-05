Президент России Путин поручил МВД усилить безопасность жителей в новых регионах

Президент России Владимир Путин на Заседании Совета безопасности поручил МВД и другим ведомствам прилагать максимум усилий для обеспечений безопасности жителей в новых регионах страны. Трансляцию выступления президента ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Путин призвал защитить мирное население от произвола и насилия за счет усиления безопасности со стороны правоохранителей. Он также заявил о необходимости быстрее интегрировать новые регионы в единое правовое пространство России.

3 апреля сообщалось, что В ЛНР задержали 35 пособников ВСУ с картами военных объектов и оружием.