Львова-Белова рассказала о пострадавшем от украинской пропаганды приемном сыне

«МК»: приемный сын Львовой-Беловой бегал за детьми со словами «съем москаленка»

Приемный сын уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой пострадал от украинской пропаганды. Об этом детский омбудсмен завила в ходе пресс-конференции, передает «Московский комсомолец».

По ее словам, «тяжело реагировать, когда 15-летний [подросток] бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленка"». Она отметила, что такое поведение связано с пропагандой, которой мальчик на протяжении восьми лет подвергался на территории Донбасса.

В июле 2022 года Львова-Белова рассказала, что усыновила подростка из Донбасса. Ребенок стал 23-м в их семье. Детский омбудсмен — родная мать для пятерых детей и приемная еще для пятерых. Кроме того, над 13 детьми с инвалидностью омбудсмен оформила опеку, с ней они не живут.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

