В России нашли способ справиться с нехваткой сотрудников на оборонных заводах

Губернатор Чувашии Николаев предложил отправлять часть призывников на предприятия ОПК

Работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России можно включить в список вариантов для прохождения альтернативной гражданской службы. Такой способ справиться с нехваткой сотрудников на предприятиях нашел губернатор Чувашии Олег Николаев, о нем он написал в Telegram.

По словам чиновника, в прошлом году количество предприятий ОПК на территории республики выросло с 7 до 47, а работают на них почти 26 тысяч человек. В настоящее время на заводах открыты 1772 вакансии, причем 1369 из них — это рабочие профессии.

Николаев указал, что предложенную президентом страны Владимиром Путиным идею о предоставлении отсрочки призывникам, которые идут работать на заводы ОПК, можно развить для лучшей борьбы с кадровой проблемой. Например, приравнять такую работу в течение пяти лет к прохождению альтернативной службы. Вторым вариантом губернатор назвал предоставление отсрочки от призыва выпускникам средних профессиональных и высших учебных заведений на предприятиях ОПК по специальности сроком на три года.

«Оба варианта экономически выгодны экономике как региона, так и страны в целом, поскольку выпускники становятся профессионалами либо в спецтехнике, либо по профессии», — подчеркнул Николаев. Кроме того, он отметил, что, если молодых людей все же призовут в армию, их можно будет использовать уже как технически грамотных специалистов.

Согласно подсчетам hh.ru, за последние полгода большинство российских работодателей из-за дефицита кадров стали в полтора раза дольше искать сотрудников. Между тем эксперты предупреждают, что такая ситуация ведет к необоснованному росту зарплат, опережающему эффективность труда, что ухудшит перспективы экономики.