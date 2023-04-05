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17:34, 5 апреля 2023Россия

Путин заявил о роли западных спецслужб в подготовке терактов в России

Путин заявил, что потенциал спецслужб Запада задействован в подготовке терактов в России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Потенциал спецслужб западных стран задействован в подготовке Киевом терактов в России. Об этом на заседании Совбеза заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — сказал глава государства.

Президент также, оценивая обстановку в новых регионах России, заявил, что ситуация там остается напряженной, подчеркнув, что «Киев никого не жалеет», совершая обстрелы и теракты.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва подарили корреспонденту.

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Анастасия Шейкина
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