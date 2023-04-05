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08:39, 5 апреля 2023Экономика

Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа

ЕС закончил отопительный сезон с рекордными запасами газа в ПХГ в 60,4 млрд кубов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Евросоюз (ЕС) закончил отопительный сезон 2022-2023 годов с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) — 60,4 миллиарда кубометров, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) за 1 апреля. Объем вдвое превышает прошлогодний показатель и на два процента — предыдущий максимум, зафиксированный в 2020 году.

Уровень заполненности ПХГ на начало апреля составил 55,6 процента. Минимума он достиг 21 марта (60,36 миллиарда кубометров), и с тех пор почти неуклонно рос — отбор превышал закачку лишь в некоторые дни. С 29 марта запасы исключительно пополняются: к 1 апреля они увеличились на 34 миллиона кубометров, ко 2 апреля — на 219 миллионов кубометров. На 2 апреля (последние доступные данные) они достигли 60,6 миллиарда кубометров, заполненность составила 55,7 процента.

Эксперты объясняют успешность прохождения отопительного сезона Европой в первую очередь теплой зимой, а также сокращением спроса со стороны промышленности и стабильным импортом сжиженного природного газа (СПГ). Снизить расход топлива удалось и благодаря ветреной погоде в первые два месяца зимы. По данным WindEurope, в январе ветроэлектростанции обеспечивали от 16,5 до 35,4 процента энергобаланса ЕС в сравнении с 10 процентами летом.

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ЕС добился таких результатов вопреки резкому падению поставок из России. На основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) газета подсчитала, что в конце декабря российский экспорт в Европу по трубопроводам составлял в среднем 78 миллионов кубометров в сутки против 340-360 миллионов годом ранее. К концу февраля поставки рухнули до 70 миллионов кубометров в сутки (против 330 миллионов в прошлом феврале).

Большой объем запасов в ПХГ на конец отопительного сезона означает, что в этом году вряд ли стоит ждать роста цен на газ в Европе, считают аналитики. По их оценкам, к следующему отопительному сезону европейским компаниям необходимо закачать в хранилища около 35-40 миллиардов кубометров. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман прогнозирует, что средняя годовая цена газа по итогам 2023-го не превысит 600 долларов за тысячу кубометров. Радикальное увеличение цен до 800-1000 долларов он допускает лишь в случае новых форс-мажоров.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не надеяться на возобновление поставок газа в Европу по «Северному потоку». Так он прокомментировал сообщение Reuters о том, что немецкие компании возобновили страхование поврежденного газопровода. Опрошенные агентством эксперты считают, что это дает надежду на возобновление экспорта. На вопрос, готова ли Россия снова начать поставки до конца расследования подрыва трубопровода, Песков ответил, что для этого требуется «не только продавец, но и покупатель».

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Софья Ермакова
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