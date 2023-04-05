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20:03, 5 апреля 2023Россия

Упавший под Брянском украинский самолет сбили из стрелкового оружия

Shot: упавший под Брянском украинский Аэропракт А-22 был сбит из стрелкового оружия
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Dmitry Terekhov / Wikimedia

Украинский самолет Аэропракт А-22, упавший в Брянской области, был сбит из стрелкового оружия. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, самолет получил повреждения, и пилот был вынужден совершить аварийную посадку.

Как сообщалось ранее, пилота воздушного судна задержали российские пограничники. По данным погрануправления ФСБ, самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что самолет направлялся в сторону нефтепровода «Дружба». Предположительно, Аэропракт А-22 собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

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Варвара Кошечкина
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