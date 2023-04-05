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15:01, 5 апреля 2023Бывший СССР

Парламент Латвии принял закон об обязательной военной службе

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет

Фото: StockPhotosLV / Shutterstok / Fotodom

Сейм Латвии в третьем чтении принял закон об обязательной военной службе для мужчин в возрасте от 18 лет, сообщается на сайте парламента республики.

Согласно закону, граждане Латвии будут призываться в армию сроком в один год, отсрочкой от военной службы смогут воспользоваться студенты высших учебных заведений. Первый призыв начнется 1 июля 2023 года.

Накануне в латвийском городе Бауска члены местного отделения праворадикального Национального объединения вернули на место памятник латышским легионерам Ваффен СС, который ранее был повален на землю неизвестными.

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Алевтина Запольская
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