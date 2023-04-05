Боевики попытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию в Идлибе

Замглавы ЦПВС Гуринов: боевики попытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию

Боевики группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в России террористическая организация) в сирийской провинции Идлиб попытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску. Об этом 5 апреля в ходе брифинга сообщил замруководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«В провинции Идлиб в районе населенного пункта Кавкаба боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана" предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам», — отметил он.

По его словам, в результате происшествия погибли двое сирийских военных, четыре человека были ранены. Правительственные войска уничтожили девять боевиков.

По словам Гуринова, продолжаются нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции». По его словам, в марте текущего года было зафиксировано 210 случаев нарушений, связанных с полетами БПЛА и авиации «коалиции».

26 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби сообщил, что США не собираются сокращать военное присутствие в Сирии. По его словам, такое решение в Штатах приняли в связи с ударами по их базам. Он также не исключил нанесение новых ответных ударов по проиранским группировкам в Сирии.

20 марта Служба внешней разведки России сообщила, что США планируют вооружить боевиков из Сирии крупнокалиберными пулеметами и ракетными комплексами. По данным российской разведки, вскоре американцы передадут исламистам несколько десятков полноприводных пикапов с вооружением.