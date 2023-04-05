Дерматолог раскрыла правду о пользе рассола для молодости кожи

Дерматолог Кристин Ко заявила, что рассол помогает очищать и отшелушивать кожу

Дерматолог Кристин Ко раскрыла правду о пользе рассола и маринованных продуктов для молодости и качества кожи. Соответствующую информацию публикует DailyMail.

Известно, что в сети появился модный бьюти-тренд, в ходе которого инфлюэнсеры смазывают лицо упомянутыми средствами или рассолом, чтобы привести кожу в тонус.

В первую очередь, по словам доктора, активные ингредиенты в соленьях оказывают очищающее действие. «Продукты с кислотами действительно помогают при воспалениях», — заявила эксперт. Помимо этого, врач добавила, что маринованные фрукты и овощи отшелушивают омертвевшие слои кожи, омолаживая ее.

В то же время специалист предупредила, что чрезмерное употребление кислот способствует раздражению и покраснениям. «Соленья, конечно, не опасны, но я бы не использовала случайную банку огурцов как уходовое средство. Лучше выбрать одобренные дерматологами продукты», — посоветовала Ко.

Ранее в марте популярные блогеры нашли неожиданное применение смазке и запустили новый тренд. Французский инфлюэнсер опубликовал видео, в котором показал, что во время укладки вместо специальной пены для волос использует лубрикант. На размещенных кадрах мужчина наносит средство на влажные пряди, после чего укладывает их с помощью фена и диффузора.

