Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 5 апреля 2023Ценности

Дерматолог раскрыла правду о пользе рассола для молодости кожи

Дерматолог Кристин Ко заявила, что рассол помогает очищать и отшелушивать кожу

Фото: Lipa23 / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Кристин Ко раскрыла правду о пользе рассола и маринованных продуктов для молодости и качества кожи. Соответствующую информацию публикует DailyMail.

Известно, что в сети появился модный бьюти-тренд, в ходе которого инфлюэнсеры смазывают лицо упомянутыми средствами или рассолом, чтобы привести кожу в тонус.

В первую очередь, по словам доктора, активные ингредиенты в соленьях оказывают очищающее действие. «Продукты с кислотами действительно помогают при воспалениях», — заявила эксперт. Помимо этого, врач добавила, что маринованные фрукты и овощи отшелушивают омертвевшие слои кожи, омолаживая ее.

Материалы по теме:
Вставай, кудрявая! Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Вставай, кудрявая!Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
31 мая 2017
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

В то же время специалист предупредила, что чрезмерное употребление кислот способствует раздражению и покраснениям. «Соленья, конечно, не опасны, но я бы не использовала случайную банку огурцов как уходовое средство. Лучше выбрать одобренные дерматологами продукты», — посоветовала Ко.

Ранее в марте популярные блогеры нашли неожиданное применение смазке и запустили новый тренд. Французский инфлюэнсер опубликовал видео, в котором показал, что во время укладки вместо специальной пены для волос использует лубрикант. На размещенных кадрах мужчина наносит средство на влажные пряди, после чего укладывает их с помощью фена и диффузора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В МИД КНР объяснили риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
В космосе найдены молекулярные предшественники жизни
Четыре человека попали в больницу после прорыва трубы в Петербурге
В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Учительница-тиктокерша рассказала надоевшую ей шутку флиртующих мужчин
Стало известно о возобновлении горных работ на шахте «Листвяжная» после аварии
В Москве стало меньше нового жилья
Последствия аварии с рейсовым автобусом из Москвы попали на видео
На Украине начали перевод церкви УПЦ в ПЦУ
Девушка приняла беременность за камни в почках и неожиданно родила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.