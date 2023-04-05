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14:14, 5 апреля 2023Наука и техника

Для сохранения трансплантатов предложили использовать свиную кровь и яд змеи

Science Advances: яд змеи и свиная кровь увеличили сохранение донорских легких до 24 часов

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта (США) предложили использовать для сохранения трансплантатов свиную кровь и яд змеи. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В процессе экспериментов авторы использовали донорские легкие, жизнеспособность которых удалось поддерживать в течение 24 часов. Для этого был создан новый метод перекрестной циркуляции, соединяющий кровеносную систему живой свиньи с удаленными органами. Способ был вдохновлен технологией, используемой во время некоторых операций на сердце, когда кровеносная система донора крови соединяется с кровеносной системой пациента, обеспечивая переливание насыщенной кислородом крови в режиме реального времени.

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После решения этой проблемы возникла другая — у реципиентов часто наблюдается сильное отторжение органа, а из крови свиньи в легкие поступают клеточные инфильтраты и антитела животного. Нейтрализовать отложения иммуноглобулина свиньи получилось с помощью яда кобры Naja kaouthia, где содержится нетоксичный белок. Ранее было выявлено, что этот белок является стабильным аналогом белка иммунной системы человека. При этом человеческая вариация активна только в течение нескольких минут, в то время как змеиная — около нескольких часов.

Применение данной технологии позволило сохранить общую архитектуру и жизнеспособность донорских легких на протяжении суток.

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Елена Апазиди
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