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14:41, 5 апреля 2023Россия

Три поселка в граничащем с Украиной регионе оказались обесточены из-за обстрела

Курский губернатор Старовойт заявил, что три населенных пункта обесточены после обстрела

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окрестностей села Гордеевка в Курской области оказались обесточены три населенных пункта. Об этом губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что без света оказались села Гордеевка, Троицкое и деревня Успеновка — там без электричества оказались около 300 человек. В результате обстрела никто не пострадал.

«Энергетики приступят к ремонтным работам как только позволят требования безопасности», — заявил Старовойт.

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2 апреля в Курской области семь человек пострадали при обстреле села Николаево-Дарьино со стороны ВСУ. Ранения различной степени тяжести получили члены нескольких семей, которые в момент обстрела убирались на кладбище.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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