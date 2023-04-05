Российский танк в упор расстрелял подразделение ВСУ и попал на видео
Видео боя российского основного боевого танка Т-72Б3 на Краснолиманском направлении опубликовал военный корреспондент Мурад Газдиев в Telegram.
На кадрах, снятых с самой машины и беспилотника, корректировавшего бой, экипаж танка ведет огонь по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ), окопавшемуся в лесу.
«Изначально задача была другая — прикрыть эвакуацию наших раненых и подавить вражеский огонь», — пишет Газдиев. Однако вскоре один из солдат ВСУ открыл огонь по российскому танку из гранатомета.
Броня выдержала, ответным огнем экипаж российской машины уничтожил гранатометчика, а затем и несколько раз выстрелил по окопам и украинскому блиндажу. Последний не выдержал попадания.
В ходе боя Т-72Б3 отдельного штурмового батальона «Урал» прикрывала БМП-3 (боевая машина пехоты).
Ранее в сети опубликовали видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону ВСУ под Кременной. Украинские позиции выявил российский спецназ, после чего их поразили.