Российский танк в упор расстрелял подразделение ВСУ и попал на видео

Военкор Газдиев показал кадры расстрела окопавшегося подразделения ВСУ российским Т-72Б3

Видео боя российского основного боевого танка Т-72Б3 на Краснолиманском направлении опубликовал военный корреспондент Мурад Газдиев в Telegram.

На кадрах, снятых с самой машины и беспилотника, корректировавшего бой, экипаж танка ведет огонь по подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ), окопавшемуся в лесу.

«Изначально задача была другая — прикрыть эвакуацию наших раненых и подавить вражеский огонь», — пишет Газдиев. Однако вскоре один из солдат ВСУ открыл огонь по российскому танку из гранатомета.

Броня выдержала, ответным огнем экипаж российской машины уничтожил гранатометчика, а затем и несколько раз выстрелил по окопам и украинскому блиндажу. Последний не выдержал попадания.

В ходе боя Т-72Б3 отдельного штурмового батальона «Урал» прикрывала БМП-3 (боевая машина пехоты).

Ранее в сети опубликовали видео удара тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по укрепрайону ВСУ под Кременной. Украинские позиции выявил российский спецназ, после чего их поразили.