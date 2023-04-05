Экс-президент США Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания шокирующими

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения против себя и назвал слушания в Нью-Йорке по этому поводу шокирующими. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

По словам Трампа, в ходе слушания не было «сюрпризов». «Следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было», — добавил он.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, и он покинул здание суда. Адвокат Трампа Тодд Бланш назвал процесс против экс-президента преследованием по политическим мотивам, а также заявил, что обвинения против бывшего президента лишены фактов.