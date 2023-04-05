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12:59, 5 апреля 2023Силовые структуры

СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В Петербурге СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку в Санкт-Петербурге после прорыва трубопровода с кипятком, в результате которого пострадали люди. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники регионального управления МЧС и Судебно-экспертного центра СКР. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение.

О прорыве трубы на Рижском проспекте в Петербурге стало известно ранее 5 апреля. В результате ЧП пострадали пятеро местных жителей, в том числе ребенок. Один из получивших травмы находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за коммунальной аварии в Саратове, в результате которой мужчина получил ожог кипятком.

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Илона Палей
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