СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

В Петербурге СК начал проверку после прорыва трубы с кипятком на Рижском проспекте

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку в Санкт-Петербурге после прорыва трубопровода с кипятком, в результате которого пострадали люди. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники регионального управления МЧС и Судебно-экспертного центра СКР. Выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение.

О прорыве трубы на Рижском проспекте в Петербурге стало известно ранее 5 апреля. В результате ЧП пострадали пятеро местных жителей, в том числе ребенок. Один из получивших травмы находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за коммунальной аварии в Саратове, в результате которой мужчина получил ожог кипятком.