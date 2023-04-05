Турция рассказала о работе с ООН по обеспечению поставок зерна из России

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара работает с ООН для обеспечения поставок зерна из России

Анкара продолжает работать с ООН для обеспечения беспрепятственных поставок зерна и удобрений из России на мировые рынки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что зерновая сделка была продлена лишь на 60 дней, так как Россия требует выполнения договоренностей по поставкам продовольствия и удобрений. «Мы работаем над этим с ООН. Как вы знаете, существуют преграды в сферах страхования судов, банковских операций, обслуживания судов в портах», — рассказал он.

Чавушоглу отметил, что ключевые страны в этом вопросе — США и Великобритания. Он уточнил, что турецкая сторона обсудила реализацию зерновой сделки с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и главой британского МИД Джеймсом Клеверли.

Ранее замглавы МИД Великобритании лорд Тарик Ахмад Уимблдонский заявил, что альтернативой поставок украинского зерна через порты Черного моря в рамках зерновой сделки станет наземный экспорт продовольствия. Он напомнил, что Лондон предоставил 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки украинской железнодорожной системы и облегчения перевозки зерна наземным экспортом.