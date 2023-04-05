Бывшая сотрудница Варламова потребовала с него 700 тысяч рублей

Экс-продюсер Варламова Ганеева потребовала взыскать с него 700 тысяч рублей за увольнение

Бывшая продюсер популярного российского блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) Полина Ганеева обратилась в суд с требованием взыскать с него более 700 тысяч рублей за увольнение во время беременности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«В суд поступил иск Ганеевой П.В. к индивидуальному предпринимателю Варламову И.А. Иск связан со спорами, возникающими из трудовых правоотношений. Дата заседания по этому иску пока не назначена», — сказали агентству в суде.

Из материалов искового заявления следует, что Ганеева требует признать незаконным ее увольнение с работы, взыскать недоплаченную заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск, а также пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком. Сумма иска составляет 708 451 рубль.

В разговоре с ТАСС Ганеева заявила, что в 2020-2021 годах, когда она работала у Варламова, блогер платил ей зарплату, но не оформлял ее на работу надлежащим образом. Узнав о беременности продюсера, он предложил ей «небольшую компенсацию, однако потом просто уволил (...) без какого бы то ни было выходного пособия», заявила Ганеева. Сам Варламов отказался комментировать конфликт со своим бывшим продюсером.

Варламова внесли в реестр иноагентов 23 марта. Блогер заявил, что новость о признании иноагентом не стала для него сюрпризом. По словам Варламова, когда он узнал о включении в реестр, не испытал огорчения или радости.