Десятки дельфинов выбросились на берег в Японии

VICE: 41 дельфин выбросился на берег в Японии за два дня

В Японии за два дня на берег выбросился 41 дельфин. Об этом сообщает VICE.

Первый случай произошел в понедельник, 3 апреля, в регионе Большой Токио. Тогда на суше оказались 33 животных. Обнаружившие их серферы и прохожие сумели вернуть три десятка дельфинов в воду, однако двоих спасти не удалось.

4 апреля в нескольких сотнях метрах от места, где дельфины выбросились накануне, нашли еще восемь животных, которых опознали как бесклювых дельфинов. Из этой группы удалось спасти и вернуть в океан только половину. «Мне было очень жаль видеть всех этих ослабевших дельфинов, которых выбросило на берег. Мы до сих пор не знаем, почему это произошло», — говорит местный чиновник Мибу Сайто.

VICE отмечает, что с конца 2022 года морские млекопитающие массово выбрасывались на берег по всему миру. В декабре на восточном побережье США было обнаружено 23 выбросившихся кита. На атлантическом побережье Франции с начала зимы погибли 910 дельфинов, из-за чего власти запретили рыболовство в некоторых районах. В Южной Корее погибшего кита на берегу обнаружили в марте, причем было установлено, что животное выбросилось само, а не стало жертвой браконьеров.

Причины выбрасывания китообразных на берег до сих пор точно не установлены. Существует несколько теорий, согласно одной из которых органы слуха и эхолокации животных могут повреждаться шумовым загрязнением океана. В некоторых случаях было доказано, что киты выбрасывались на берег, будучи сбитыми с толку сигналами сонаров, которые используются на рыболовных судах, военных кораблях и подводных лодках.

В октябре 2022 года жители Камчатки спасли выбросившегося на сушу дельфина. Россияне заметили лежащее на суше млекопитающее случайно, когда ехали из поселка Октябрьский в Озерновский.